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1 yaşındaki Yusuf beşiğinde ölü bulundu

Kayseri’de, yabancı uyruklu 1 yaşındaki Yusuf E.

Kayseri'de, yabancı uyruklu 1 yaşındaki Yusuf E., ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan mahallesi Ali Cafer sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf E.'nin beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yusuf E.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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