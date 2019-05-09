10 binler Ramazan etkinliklerinde

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Ramazan etkinlikleri büyük bir ilgiyle devam ediyor. Etkinlik alanı her gün on binlerce insanı ağırlıyor.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi, farklı etkinlikleri ve farklı konuklarıyla Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin dördüncü gününe Yazar Sıtkı Aslanhan da katıldı. Etkinlik alanında gerçekleştirilen söyleşiye katılan Aslanhan, anne-baba, çocuk ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özellikle babalara seslenen Sıtkı Aslanhan, çocukların alından öpülmesi ve saçlarının okşanması gerektiğini vurguladı ve bu iki hususun kişilikler üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel araştırmalar da olduğunu söyledi.

Söyleşi sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü sahneye çıkarak Sıtkı Aslanhan'a teşekkür etti ve çiçek verdi. Ramazan etkinliklerine 10 Mayıs Cuma günü Hüseyin ve Yusuf Goncagül, 11 Mayıs Cumartesi günü Süleyman Erguner ve 12 Mayıs Pazar günü de Hayati İnanç katılacak.