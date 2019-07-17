“10 günde 1200 öğrenciye, 3 dakikada bir öğrenciye tercih hizmeti"

LKS sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velilere doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezi'nde tercih masası oluşturulduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Liselere Giriş Sınavı (LKS) sonuçları kapsamında açılan Tercih Danışma Merkezinin 01-12 Temmuz tarihleri arasında hizmet verdiğini söyledi.

Tercih Danışma Merkezinin hafta sonralı hariç mesai saatleri içerinde hizmet verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Melikgazi Belediyesi olarak Tercih Danışma Merkezi oluşturduk. Görevli uzmanlar tarafından öğrencilere ve velilere sınav sonuçlarına göre tercih edecekleri eğitim kurumları hakkında bilgilendirdik ve tercih sıralamaları yaptık. 10 gün içerisinde 1200 öğrenciye tercih danışmanlığı konusunda hizmet verilmiştir. Yani günde 120 öğrenciye, saatte 20 öğrenciye, 3 dakikada bir öğrenciye hizmet verilmiştir. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim her aşamasında varız ve bunun için gereken her türlü hizmete ve yatırıma hazırız.”

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ana sınıfından, üniversiteye giriş sürecine kadar eğitimin tüm aşamasında yer aldıklarını sözlerine ekledi.