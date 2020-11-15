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10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme müsabakaları devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakaları açılış seromonisi ile dün başladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme müsabakaları açılış seromonisi ile dün başladı.


İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seromonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman, Hakemler ve Sporcular katıldı.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme müsabakaları iki gün boyunca devam edecek.

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