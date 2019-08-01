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10 metrelik kuyuda bayılan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 10 metrelik kuyuda bayılan vatandaşı sağ olarak çıkardı.


Yangın, trafik kazaları ve su baskınları başta olmak üzere hayatı olumsuz etkileyen durumlara karşı 24 saat görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir hayat daha kurtardı. Yeşil Mahalle'de 10 metrelik kuyuda bayılan Bekir Say, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin operasyonuyla kuyudan sağ olarak çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Yeşil Mahalle'de önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yeşil Mahalle, İğdeli Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metrelik kuyuya tamir için giren 67 yaşındaki Bekir Say, havasızlık nedeniyle kuyuda bayıldı. Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kuyuya inerek Bekir Say'ı kurtardı.


Sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarılan Bekir Say, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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