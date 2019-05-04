10. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı, ERÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Ev Sahipliğinde Başladı

Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, iki gün sürecek olan konsey toplantısı hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, üniversite hakkında bilgiler verdi. Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak, 19 fakültesi, 39 araştırma merkezi, 2 meslek yüksekokulu, 51 bin öğrencisi olan bir araştırma üniversitesiyiz. Tabi araştırma üniversitesi olmamızda diğer tüm fakültelerin olduğu gibi sağlık bilimleri fakültemizin de katkısı büyük. Ben buradan bir daha, özellikle tüm fakültelerimizdeki öğretim üyelerimize, idari kadrolarımıza, bu başarılarından, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz 8 ay önce göreve geldiğimizde ilk söylediğim şey şuydu. Biz araştırma odaklı, öğrenci odaklı bir üniversite olacağız. Aynı zamanda kalitemizi, çıtamızı çok daha yükseklere çıkaracağız. Bu bağlamda hemen Sultan Hanım ve Rektör Yardımcımız Sıtkı Bey'inde içerisinde olduğu kalite kurulunu hemen güncelleyerek, hızlı bir şekilde üniversitemizi masaya yatırdık. Kalitemizi nasıl artırırız, bu konuda çalışmalara başladık. Sağ olsun Sultan Hocama da, Sıtkı Hocama da, emekleri ve bu konuda gayretleri için teşekkür etmek istiyorum. Tabi bu toplantı vesilesiyle özellikle sağlık bilimleri fakültesiyle ilgili, araştırma, proje, planlama ve etik kurulla ilgili sorunlar, ilgili birçok konu burada tartışılacaktır. Ve sizin ortaya koyduğunuz planlamalar veya sonuç bildirgesi YÖK nezdinde ele alınacaktır” dedi

Açılış konuşmalarının ardından çok sayıda üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlarının katıldığı toplantı sunumlarla devam etti. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.