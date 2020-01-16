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10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Kayseri’de 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre hakkında tehdit, mala zarar verme, kasten ağır yaralama ve basit yaralama suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde ormanlık alanda yakalandı.


15 yıldır aranan ve ormanlık alanda babasına ait evde saklanan V.Ö., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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