İhlas Haber Ajansı

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10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında; 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında; 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gevher Nesibe Mahallesinde yapılan çalışmalarda; hakkında ‘binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. S. yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. cezaevine teslim edildi.

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