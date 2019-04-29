100 metrelik enerji kablosu çalan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde su kuyusu trafosuna ait 100 metre uzunluğundaki kabloyu çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde su kuyusu trafosuna ait 100 metre uzunluğundaki kabloyu çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Güzelöz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, su kuyusuna ait trafoya ait kabloları kesen B.Ö. ve M.G. isimli şahısları suç üstü yakaladı.
Yapılan incelemelerde zanlıların M.E. isimli şahsa ait su kuyusu trafosunda 100 metre uzunluğundaki kabloyu kestikleri belirlendi.
Yetililer zanlıların haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.