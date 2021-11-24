100 yıl sonra gelen mezuniyet töreninde diplomalar gözyaşları ile verildi

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği tarafından yapılan etkinlikte, 100 yıl önce Sakarya Savaşı'na giderek mezun olamayan öğrencilerin diploması, Kayseri Lisesi'nde okuyan öğrencilere takdim edildi. Törende Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu diploma verirken gözyaşlarını tutamadı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kayseri Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğe Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu, dernek üyesi öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin verilecek olan diplomalarla sorumluluk sahibi olacaklarını söyleyen Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu, “Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenler günümüzü hem de Sakarya Zaferi'nin 100. yılı nedeniyle Sakarya Savaşı'nda hayatını kaybeden öğrencilerimiz adına lise birinci sınıf öğrencilerimize kendilerinin diplomalarını takdim edeceğiz. Bununla ilgili özel bir program hazırladık ve bunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle Sakarya Zaferi'ndeki öğrencilerimizin 10 tanesinin adına çıkarılmış diplomasını 10 öğrencimize vereceğiz ki o sorumluluğu ve yükümlülüğü taşısınlar diye. Temel etkinliğimiz bu. Daha sonrasında eski ve yeni öğretmenlerimizin kaynaşmasını sağlayacağız. Yaklaşık 40'ın üzerinde eski öğretmenimiz ve 70 civarında da yeni öğretmenimiz geldi. Bunun dışında Taş Mektep etiketi taşıyan öğrencilerimiz ve yine yeni öğrencilerimizin tamamı ile birlikte olacağız bu akşam” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Kayseri Lisesi mezunu olmak gerçekten gurur verici. Özellikle Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının Kayseri Lisesi'nden mezun olması önemli ama bizim nezdimizde siz değerli öğretmenlerimiz önemli. Şu anda Melikgazi'mizde görev yapan 10 bin civarında öğretmenimiz var. Bir dönemini mezun veremeyen Kayseri Lisesi gibi güzel bir liseden mezun olmak ve aynı zamanda da bugün 100. yılını kutlamak bir gurur vesilesi. Ben tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Burada bulunan öğretmenlerimizin ellerinden tek tek öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Kayseri Lisesi öğrencilerine Sakarya Savaşı'na giden öğrencilerin diplomaları takdim edildi. Diploma takdiminde Törende Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu gözyaşlarını tutamadı.