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100. Yılında 19 Mayıs Erciyes Dağı'na Tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 100.

Yılında 19 Mayıs Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirilecek.


Türkiye Dağcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan ve bu yıl 19 Mayıs'ın 100. yılı anısına gerçekleştirilecek olan Erciyes Dağı Tırmanışı 18-20 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak. Tırmanışa katılmak isteyen sporcular faaliyet başvurularını kulüpleri aracılığı ile DYS üzerinden yaptı. Tırmanışta görev almak isteyen antrenörlerde Görev Talep Formunu doldurmaları gerekiyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ''Bu anlamlı gün için gerçekleştirilen tırmanışa tüm camiamız davetlidir.'' denildi. Faaliyete katılmak isteyen sporcular kış gelişim eğitimlerini tamamlamak zorunda. Tırmanış Tekir Yaylası yönünden yapılacak olup, sporcuların krampon, kazma ve kask getirmeleri, ayrıca kış şartlarına göre malzeme ile (çadır dahil) gelmeleri konusunda uyarı yapıldı.

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