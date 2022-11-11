11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar ERÜ'de toprakla buluştu

ERÜ Kampüsü'nde düzenlenen fidan dikme törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ekinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yeşili korumanın ve yeni yeşil alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Rektör Altun, “Bugün dikilen fidanlar ülkemize hayırlı olsun. Yaşanılan yangın dönemlerinde ciddi yeşil alanlarımız kayboldu. Ama hızlı bir şekilde bu kayıpların yerine getirildiğini düşünmekteyim. Çocukluk yaşlarından itibaren fidan dikim ve doğa bilincinin aşılanması gerekmekte. Bizlerde bu bilinci aşılamak için üniversitemizdeki öğrencilerimiz ile bugün birlikte fidan dikimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.