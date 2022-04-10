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11. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen genç kız ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda E.B. (15) 11 katlı bir binanın son katından aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.B.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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