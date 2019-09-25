11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 11 Kasım'da gerçekleştireceği “11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” kapsamında, Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın başkanlığında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin orman varlığı bakımından Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu hatırlatarak, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikte Kayseri olarak diğer illerden daha fazla fidan dikmemiz gerekliliğini vurguladı.

11 Kasım'da gerçekleştirecek “11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” kapsamında Kayseri'de tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü hatırlatan Vali Günaydın, “Bu konuda bütün kurumlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Çünkü bizim inancımız şunu emrediyor, “Elinizde bir fidan varken kıyametin kopacağını anlasanız dahi o fidanı dikiniz.” Yani bundan daha çok çevreci bundan daha çok yeşile önem veren bir anlayış hiçbir yerde yok.” dedi.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ilimizde dikilecek fidanların toprakla buluşturulması projesi hakkında hazırlıklar görüşüldü.

Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılıklarını artırmak amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11:11'de 81 ilde verilecek başlangıç ile Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.