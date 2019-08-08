11 Ülkeden Gençler İstihdam Fırsatlarını Kayseri'de Öğreniyor

Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği tarafından hazırlanan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı'nın destekleriyle on bir farklı ülke ve kültürden 28 genç ve gençlik çalışanının katılımıyla “Yaygın Eğitim Metotları Kullanarak Gençlik İstihdamı Konusunda Fırsatların Artırılması” konulu Erasmus+ projesi Kayseri'de gerçekleştirildi. Projeye Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Yunanistan, Makedonya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye'den gençler ve gençlik çalışanları katıldı.

Gerçekleştirilen Erasmus+ projesi ile gençlerin aktif katılımının sağlanarak özellikle gençlik alanında çalışan liderlerin, gençlik çalışanlarının, girişimcilik becerilerini geliştirerek genç işsizliğin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik eğitimlerin verildiğini bildiren Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği Başkanı Mustafa Yıldız; “Hazırladığımız proje ile Türk katılımcılar dahil on bir farklı ülke ve kültürden gençler ile gençlik çalışanlarını Kayseri'de buluşturduk. Gençlik liderleri burada uygulanan yaygın eğitim tekniklerinden elde ettikleri becerileri kendi yerellerinde ve kendi organizasyonlarında uygulama fırsatı bulacaklar. Ayrıca, proje sürecinde Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen katılımcılarımız, yerel halk ile de iletişim içerisinde faaliyetler gerçekleştirerek toplumlar arasında dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştirdi” dedi.

Katılımcıların hemen hemen tamamına yakınının farklı kültürler hakkında bilgilerden yoksun olarak birbirlerini göreceklerini ifade eden Başkan Yıldız; “Özellikle Türk katılımcılar farklı kültürleri tanıma ve onlarla bir arada yaşayarak öğrenme olgusunu geliştirme, yeni arkadaşlıklar, dostluklar elde ederek gençler beraber karar alma ve uygulama ve bu yönde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. Çalışma metodu olarak yaygın eğitim ve dış mekân aktivitelerinin uygulandığı eğitimler ve yapılan geziler aracılığı ile misafir katılımcılarımız ilimizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıma imkânı elde ettiler” dedi.

Proje grubunun, istihdam modellerini öğrenmek, istihdam fırsatlarını değerlendirmek, girişimcilik konusunda tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak amaçlarıyla Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne de ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yıldız şöyle devam etti; “Ülkemizdeki istihdam politikalarını öğrenmek, dezavantajlı gruplara yönelik istihdam modellerinin kendi ülkelerindeki uygulamalar ile karşılaştırmasını yapmaları maksadıyla Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ettik, ardından Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ederek TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile gençlerimizi buluşturduk. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri GGK İcra Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, Kurul Üyeleri Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp ve Yener Büyüknalbant; girişimcilik, gençlerin istihdamı, iş dünyası açısından bakış açılarını ve tecrübelerini paylaştılar”.

Sekiz gün süren proje eğitimi Kayseri ve Kapadokya turu ile son buldu.