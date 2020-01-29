11 yaşındaki Mustafa, kumbarasını depremzedelere gönderdi

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Mustafa Ulaş, geçtiğimiz hafta meydana gelen Elazığ depreminde mağdur olan depremzedelere para biriktirdiği kumbarasını gönderdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen depremin ardından televizyonda depremzede vatandaşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağladığını gördükten sonra çok duygulandığını söyleyen 11 yaşındaki Mustafa Ulaş, anne ve babasına kumbarasını oradaki çocuklara bağışlamak istediğini söyledi. Daha sonrasında babasıyla belediyeye giden Mustafa, 3 aydır biriktirdiği harçlıklarının bulunduğu kumbarayı deprem bölgesine ulaştırmak için teslim etti.

Televizyonda görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüğünü ve iyilik yapmak istediğini söyleyen Mustafa Ulaş, “Televizyonda depremi gördüm ve üşüyen kardeşlerimiz için çok üzüldüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da gözünden yaşların geldiğini görünce çok üzüldüm ve ben de oradaki insanlara iyilik yapmak istedim. Sonra anneme çok duygulandığımı ve kumbaramı belediye başkanımıza teslim edip, depremzedelere ulaştırmasını istediğimi söyledim. Annem ve babam da benimle gurur duydular ve daha sonrasında da annem engelli olduğu için babamla götürdük belediye başkanımıza kumbarayı” dedi.

Baba Bayram Ulaş ise, “2 gün önce televizyonda Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesindeki gözyaşlarını görünce annesine söylemiş durumu. Annesi de engelli olduğu için götüremediğinden bana anlattı durumu. Ben de çok sevindim tabi Allah kimseye yaşatmasın böyle depremleri. Tamam dedim ben de 3 aydır biriktiriyordu harçlığını ve kumbarayı alıp önce muhtarımıza geldik. Buradan da belediyeye yönlendirdiler bizi ve orada teslim ettik kumbarayı. Kumbaranın içine mektup yazıp koymuştu Mustafa ellerinizden öperim kumbaramı oradaki çocukları ulaştırın diye. Bu diğer çocuklara da örnek olur İnşallah. Az olsun ama öz olsun elimizden geldiği kadar yardım edelim” dedi

Argıncık mahalle muhtarı Ömer Elvan, kötü günlerde Türk Milletinin birlik olduğunu bir kez daha Mustafa sayesinde görüldüğünü söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mahallemizde ikamet eden Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Çok hassas bir noktaya değindi. Geldiler ve beni ziyaret ettiler ve kumbarasında 2 aydır dişinden, tırnağından arttırarak biriktirdiği harçlığını, yaşanan acı olayda gördüğü kardeşlerine acizane bir hediye olarak gönderiyor. Kendisine çok teşekkür ederim, biz Türk Milleti olarak acınız acımızdır diyerek, her zaman bu tür olaylarda bir ve beraber oluyoruz ve bunu da 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki amcamıza kadar herkes gösteriyor. Bu yönde herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor Allah razı olsun herkesten.”