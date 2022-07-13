112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yarısı asılsız

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılın ilk 6 ayında Acil Çağrı Merkezi'ne 825 bin çağrı geldiğini, bu çağrılarında yarısının asılsız olduğunu söyledi.

182 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyleyen Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 825 çağrı geldiğini bu çağrılarında yüzde 50'sinin asılsız olduğunu dile getirdi. Mustafa Ak, “Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz, acil yardım ve ihbar talepleri için polisi, jandarmayı, itfaiyeyi ve orman yangınını ilgilendiren vakalar için vatandaşlarımız tek numaradan 112'yi tuşlayarak, Acil Çağrı Merkezimize ulaşabilirler. Acil Çağrı Merkezimiz toplamda 182 personelle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 2019 yılındaki çağrı oranımızla asılsız çağrı oranımızı kıyaslayacak olursak, yüzde 79 olan asılsız çağrı oranımız, 2020 yılında yüzde 75'e, 2021 yılında yüzde 68'dir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde biz 825 bin çağrı karşıladık. Bunun yüzde 50 civarı asılsız çağrı olarak kayıtlara geçmişken yüzde 50'si de vakaya dönüşen çağrı olmuştur” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrıların yüzde 50 oranına kadar gerilemesinin sebebinin, asılsız çağrı yapan vatandaşlara dönüş yapılarak, acil çağrı merkezinin boş yere meşgul edilmemesi ile ilgili bilinçlendirme görüşmeleri yapılmasını gösteren Ak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kalite Koordinasyon ve Değerlendirme Büromuzun çalışmaları neticesinde, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrılarla ilgili cızırtılı aramalar, arayıp kapatma durumunda bu birimimiz vatandaşlarımıza dönüş yaparak, Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi ile ilgili bilinçlendirme yapmaktadır. Bunun sonucunu da almaktayız. Bu 2022 yılının ilk 6 aylık dönemini değerlendirdiğimizde asılsız çağrılarda yüzde 50 oranına kadar gerilememiz bunu göstermektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarında öncelikle ihbar ve taleplerinde yerleşim yerleri ile alakalı adres bilgilerini çok iyi bilmelerini, öğrenmelerini istiyoruz. Bunu çocuklarına öğretmelerini istiyoruz. Kendi ikametleri dışında yolda veya gezme sırasında yaptıkları, gördükleri, şahit oldukları vakalar ile ilgili ihbar ve yardım taleplerinde ise bizlere yardımcı olabilmeleri açısından etraflarındaki bilindik bölgeler, işyeri, okul, AVM gibi bize yardımcı olacak noktaları görerek bizi aramalarını, sakin kalmalarını ve çağrı karşılayıcı personelin sorularına kısa ve net şekilde cevap vermeleri durumunda biz vakalara daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edebiliriz.”