112 Ambulansları 7/24 hizmet etmek için hazır

Sağlık hizmetlerinin sunumunda en zor alanlardan biri olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde oluşturduğu iller arası entegrasyon sayesinde büyük bir uyumla çalışıyor. Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri de bu entegrasyona uyum ve vakaya ulaşım süresi ile de dikkat çeken iller arasında.

Bu başarıyı anlatan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney, kentsel bölgelerde vakaya ulaşım oranının 5.7 dakika, kırsal bölgelerde ise 19 dakika olan Kayseri'nin bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizerek, “Komuta Kontrol Merkezi gelen ihbarları anında değerlendirerek vakaya en uygun ekibe görev emrini veriyor. Vakayı sahadan alan ekip yine aynı şekilde bölgedeki en uygun hastane veya sağlık hizmeti sunan tesise Komuta Kontrol Merkezimiz aracılığı ile yönlendiriliyor. İlçelerden ve hastaneler arası sevkler de yine komuta kontrol merkezimizin bilgisi ve kontrolü dahilinde gerçekleştirilmekte.

Filomuzu güçlendirmek ve yenilemek adına da ilçe devlet hastanelerine ve ilçe merkezlerine ambulans takviyelerimiz devam ediyor. Bakanlığımız tarafından ilimize 2018 yılı içinde tahsis edilen 3 ambulansın 2'si Pınarbaşı ve Hacılar ilçelerimize görevlendirdik. Yine geçtiğimiz günlerde Bakanlığımız tarafından tahsis edilen 9 ambulansın 7 tanesini Develi, Tomarza, Bünyan, Sarız, Yeşilhisar, Yahyalı ve Sarıoğlan ilçelerimize görevlendirdik. Kış aylarında ulaşımı zor olan bölgelerde 4 tane kar paletli ambulansımız mevcuttur. Bunlar Sarız, Pınarbaşı, Hacılar ve Yahyalı'da bulunmaktadır. Obez vakaları taşıyabilmek için 2 ambulansımız mevcut olup 1 tane de çoklu yaralanmalara müdahale için 4 sedyeli ambulansımızla ilimizde hizmet vermekteyiz. Ayrıca Bakanlığımızın görevlendirdiği bir helikopter ambulansta ilimizde hizmet vermektedir.

İl genelinde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunumunda Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye genelinde bir entegrasyon mevcut. Bu şu demek oluyor. Kayseri ve komşu illerimizde meydana gelen vakalara gerek Kayseri olarak biz müdahale ediyoruz gerektiğinde de illerimizden biz yardım talep edebiliyoruz. Bu Bakanlığımızın hastane öncesi acil sağlık entegrasyonunda ulaştığı büyük bir başarıdır. Örneklendirmek gerekirse Kalaba civarında bir trafik kazası ya da bir olay meydana geldiğinde, zaman zaman Nevşehir ekiplerine Kayseri olarak biz destek sunuyoruz. Aynı şekilde Sivas Gürün bölgesi gibi il sınırımıza yakın olan yerlerde meydana gelen vakalarda hizmeti aksatmayarak hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş bizim en çok destek verdiğimiz ve destek aldığımız illerin başındadır.

Kayseri olarak Nevşehir ve Niğde illerinin koordinatör ili olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından görevlendirildik. Bu illerin acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan Kayseri ili olarak sorumluyuz.

İlimizdeki Helikopter Ambulansla da İl Sağlık Müdürümüzün göreve geldiği ilk günden itibaren ve Bakanlığımızın da aynı şekilde talimatı doğrultusunda 30 dakikaya aşan ulaşım yerlerine helikopter ambulansımızın görevlendirilmesi yine komuta kontrol merkezimiz vasıtası ile yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan hizmet alımı ile ilimizde görev yapan bu Helikopter ambulans, bazı usul ve esaslara göre çalışmaktadır” dedi.

Umarım vatandaşlarımız ihtiyaç hissetmezler ama ihtiyaç duydukları anda kendilerine 7/24 hizmet etmek için hazırız” dedi.