112 ekipleri vatandaşın imdadına erken yetişmek için eğitimlerini sürdürüyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen eğitimde, ambulans şoförlerine trafikteki tehlikeli durumlardan nasıl kaçınılır, kullanılan araçlar nasıl park edilir, yağışlı havalarda araç kullanılırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve lastik değişimi gibi konularda bilgiler verildi.

Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Ali Altun, eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün eğitimimizin üçüncü günü ve uygulama kısmıdır. Eğitimimizde 1 koordinatör ve 6 eğitmen olmak üzere toplam 7 eğitmen ile eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitimimizdeki hedef kitlemiz İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin 112'de çalışan ambulans sürücüleridir. Şuanda burada 11 paramedik, 8 ATT ve 3 tane de sürücü arkadaşımız olmak üzere 22 tane personelimize sürüş eğitimi vermekteyiz. Eğitimimiz 4 gün sürecek. İlk gün eğitim salonumuzda teorik olarak gerçekleştirildi. Geri kalan 3 günde de uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.