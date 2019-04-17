112 personelleri Kayse Ralli 2019'da yarıştı

Dün başlayan etaplarda personeller, ileri yaşam desteği, acil olgu yönetimi, travmalı hasta gibi parkurlarda yarışmaya katıldı. Bugün ise finale kalan ekipler, Erciyes Dağı'nda teleferikten düşme, minibüs kazası ve ambulans sürüş etaplarında hünerlerini sergiledi. Teleferikten düşerek yaralanan vatandaşa müdahale, minibüs kazasındaki yaralılara müdahale ve ambulans sürüş parkurunda 112 ekipleri, en iyi puanı almak için birbirleriyle yarıştı. Senaryo gereği minibüs kazasında yaralananların yardım beklemesi gerçeğini aratmadı.

Yarışlar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ekiplerin yaklaşık 4 aydır hazırlandığını ifade ederek, “Birinci Kayse Ralli Ambulans Yarışlarımız için buradayız. Ambulanslarımız bugün burada hız ve doğru uygulama şeklinde yarışma yapacaklar. Bu yarışmaya 4 aydır, Aralık ayından bu yana ekiplerimiz hazırlanmakta. 2 günlük bir yarışmaydı. Dün 34 ekip yarıştı, bugün finale kalan 12 ekip burada devam edecek. 112 personellerinden 112 adet, Erciyes Üniversite'mizin ATT ve paramedik öğrencilerinden 30 adet ayrıca hakem olarak Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitemiz hocalarından ve Devlet Hastanemiz uzmanlarından bir ekip burada hakemlik yapacaklar. İnşallah bundan sonra da bu eğitim ve tatbikatlar devam edecek” dedi.

Erciyes Üniversitesi Acil Servisi'nden Prof. Dr. Polat Durukan ise bu tür organizasyonların önemine değinerek, “Kayseri'de böyle bir başlangıç yapmak bölgemiz açısından da iyi olacak diye düşünüyorum. Neticede 112 personelinin performansını değerlendirmede iyi bir süreç olacak. Bundan sonra da devamında bu organizasyonu daha da genişleterek daha başarılı sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'nden katılan uzman ekiplerin vereceği puanlara göre dereceye girenler belli olacak.