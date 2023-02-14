İhlas Haber Ajansı

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116 kilo uyuşturucu Kayseri'ye sokulamadan ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda 116 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada S.A. ve H.K.'nin şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan araç uygulama noktasında durdurulurken, ekiplerce araçta yapılan aramalarda 116 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili S.A. ve H.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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