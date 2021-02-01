11.Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış Erciyes Zirve Tırmanışı

Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes GSK Kış Erciyes Zirve Tırmanışı 13-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan geleneksel tırmanışta kask, kazma ve krampon zorunlu ekipman olarak duyuruldu. Tırmanış 13 Şubat'ta saat 10.00'da Erciyes Dağı Gençlik Spor Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcuların toplanıp kayıt yaptırmaları ile başlayacak. Kafile saat 12.30'da Çoban İni Kamp Alanına Telesiyej ile hareket edecek. Saat 14.30'da kampın kurulmasından sonra 17.00'da teknik toplantı gerçekleştirilecek. Sporcular 14 Şubat saat 03.00'da zirveye hareket edecek. Sporcuların saat 09.00'da zirveye ulaşması beklenirken, bir saat sonra ise zirveden kamp alanına dönüş başlayacak.

Etkinlik ile ilgili olarak tüm Gençlik ve Spor İlMüdürlüklerine davetiye gönderilirken, katılım gösterecek olan sporcuların gerekli izinleri aldıktan sonra katılımları bildirmeleri istendi. Ayrıca il dışından gelecek sporcular için servis hazırlanacak.