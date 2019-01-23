12 ay ömür biçilen hasta Kayseri Şehir Hastanesinde iyileşti

Kırşehir'de ikamet eden 45 yaşındaki Özcan Dal, beynindeki 7 santimetrelik tümörden Kayseri Şehir Hastanesinde kurtuldu.

Geçirdiği sara (epilepsi) nöbeti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine sevk edilen 45 yaşındaki Özcan Dal'ın yapılan muayenesindebeyninde 7 cm büyüklüğünde tümör tespit edildi. Tümör teşhisi konulan DAL yapılan gerekli inceleme ve tetkikler sonrası, Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Hekimleri Uzm. Dr. Şükrü Oral ve Uzm. Dr. Cengiz Çavumirza tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ve son derece başarılı geçen operasyon sonrası DAL beynindeki tümörün büyük bir bölümünden kurtuldu.

Hastanınbeyin kanaması ve tümör şüphesi ile Kırşehir'den sevkle geldiğini belirten Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Şükrü Oral yaptığı açıklamada, “Yaptığımız MR ve tomografi çekimlerinde hastanın beyninin sağ tarafında derin bir tümör yerleşimi gördük. Tümör tespitinin ardından hastaya operasyon planladık. Nöronavigasyon sitemi ve ultrasonic aspiratör sistemi kullanarak yaptığımız ve yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından ekibimizle beraber tümörün tamamına yakınınıkomplikasyonsuz bir şekilde boşalttık. Şuan hastamız gayet sağlıklı ve herhangi bir nörolojik problemi kalmadı” dedi.

Başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşan Özcan Dal'ın yakını ise, “12-17 ay ömür biçilen hastamızın beynindeki tümörün %95'in alındı. Kalan küçük kitleye de lazer tedavisi uygulanacak. Hastanede verilen hizmetler gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.