124 oy alan Veli Altınkaya güven tazeledi

Koronavirüs tedavisi görmesi nedeniyle kurula katılamayan mevcut Başkanı Veli Altınkaya, tekrar başkanlığa seçildi.

KGC Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okundu. Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Gazeteci Mustafa Gürbüz; "Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan ihalede ihaleyi Can İnşaat firması üstlenmiş olup şuanda arazi teslimi beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde yapılacak teslimat sonrası 500 günlük süreç başlayacak ve üyelerimiz evlerine kavuşacaklardır" dedi. Gürbüz ayrıca yönetimin göreve gelmesinden bu yana yaptığı faaliyetler hakkında sunum yaptı. Raporların okunarak oylanmasının ardından koronavirüs tedavisi görmesi nedeniyle kurula katılamayan mevcut Başkan Veli Altınkaya'nın videosu izletildi.

Genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. 124 oy alan Veli Altınkaya, tekrar KGC Başkanı olarak seçildi.