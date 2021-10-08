14. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen genç, feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan 14. katlı binada meydana gelen olayda, Kazım Orçun E. (22) binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bina sakinleri ise meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi. Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.