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14 Şubat öncesinde güle zam

Kayseri’de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde güle zam geldi.

Kayseri'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde güle zam geldi. Geçtiğimiz sene 10 TL'den satılan gül, bu sene 20 TL olarak raflardaki yerini aldı.


Kayseri'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde hazırlık başladı. 14 Şubat öncesinde raflarında birbirinden güzel çiçeklerin bulunduğu Çiçekçiler Çarşısı'nda da yavaş yavaş hareketlilik başlarken, 14 Şubat'ın gözdesi güle ise zam geldi. Geçen sene 10 TL'den satılan gülün adedi, bu sene 20 TL'den satışa çıkarıldı.


Çiçekçi Oğuzhan Çakıcı, "14 Şubat öncesinde biraz hareketlilik başladı. Geçen seneye göre gül fiyatlarına bu sene zam geldi. Bu sene gülü 20 TL'den satıyoruz. Hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduk. 10 ile 17 arasında müşterilerimiz kendileri gelip çiçeklerini alabilecekler. Bizde 17'den sonra gece 12'ye kadar evlere servis götürebileceğiz. Vatandaşlar 14 Şubat'ta en çok papatya ve gül tercih ediyor. Gül biraz daha papatya göre revaçta kalıyor. Gülü 20 TL'den, papatyaları ise istenilen duruma göre hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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