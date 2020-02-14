İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

14 Şubat'ta dünya evine girdiler

Kayseri’de işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz (32) ve Zeynep Küçükoğlu (28) 14 Şubat’ta nikah kıydırarak dünya evine girdi.

Kayseri'de işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz (32) ve Zeynep Küçükoğlu (28) 14 Şubat'ta nikah kıydırarak dünya evine girdi.


14 Şubat Sevgililer Günü'nde işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz ve Zeynep Küçükoğlu, hayatlarının en önemli imzasını attı. Çifti, nikah töreninde yakınları yalnız bırakmazken, Arap Poyrat ve Zeynep Küçükoğlu nikah memurunun sorusuna işaret dili ile 'evet' cevabını verdi.


Nikah memuru evlilik cüzdanını Zeynep Küçükoğlu'na verirken, çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.