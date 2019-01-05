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14 yaşındaki çocuk annesini av tüfeğiyle kazara vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, annesini av tüfeğiyle kazara vurdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, annesini av tüfeğiyle kazara vurdu.



Olay, ilçeye bağlı Hilal Mahallesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki V.Y., annesi A.Y.'yi (54) av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.Y.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri şüpheli V.Y.'yi gözaltına aldı. Annenin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, iddiaya göre V.Y.'nin annesini kazara vurduğu öğrenildi. V.Y., işlemler için emniyete götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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