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14 yaşındaki çocuk, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla ava giden 14 yaşındaki Emincan Kılıç, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucunda hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla ava giden 14 yaşındaki Emincan Kılıç, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucunda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Emincan Kılıç, arkadaşları ile birlikte ava gitti. Av sırasında tüfeğin kazara ateş alması ile Emincan Kılıç yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı sonrasında 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Emincan Kılıç, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emincan K. doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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