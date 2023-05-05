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14 yaşındaki çocuk kediyi mala ile dövdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kediyi mala ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendikten sonra yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kediyi mala ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendikten sonra yakalandı.



HAYDİ uygulaması üzerinden Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşı küçük bir çocuğun bahçe içerisindeki kediye mala ile vurduğu ihbarı alındı. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin A.Y. (14) olduğunu belirleyen ekipler, yaşı küçük çocuğu Anbar Mahallesi'nde yakaladı. A.Y. işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan darp edilen kedinin yaptırılan kontrollerinde herhangi bir olumsuz durumu olmadığı ve yaşamına devam ettiği tespit edildi.

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