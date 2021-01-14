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14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari polis ekiplerince yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması, Yaralama gibi toplam 9 ayrı suçtan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.A.'nın Esenyurt Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evinde saklandığı belirlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.C.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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