15. Geleneksel 19 Mayıs Ali Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, öğrenci ve sporcularıyla birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 104.Yılı sebebiyle 19 Mayıs 2023 Cuma gününün ilk saatlerinde bin 871 metre yüksekliğindeki Ali Dağı'na zirve tırmanışı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan sporcu ve öğrencilerle birlikte Ali Dağı'nın bin 871 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz Ali Dağı Zirve tırmanışımızı Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz vatanımızı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm öğrenci ve sporcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Saat 07.00 de başlayan tırmanış saat 10.00 sularında tamamlandı.