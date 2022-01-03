15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen H.K. (20), K.U., A.Y., Ö.K., V.D., U.B., T.C., A.M. ve O.P., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda elde edilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.