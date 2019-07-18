15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı

Yıldızlar Gençler ve Büyükler kategorisinde 3 gün boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde toplamda 220 sporcu mücadele etti. Hain darbe girişiminin lanetlendiği turnuvadaki mücadele ise görülmeye değerdi.

Ferdi Sporlar Merkezi Dart Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi.