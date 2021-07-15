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15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.


55 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği, hain darbe girişiminin lanetlendiği turnuvadaki mücadele görülmeye değerdi. Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

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