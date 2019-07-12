15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliği Günü Tenis Turnuvası Tamamlandı

8 - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında düzenlenen müsabakalara toplamda 60 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.