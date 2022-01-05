İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

15 Temmuz Derneği Geleneksel Gençlik Kampı

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen “Geleneksel Gençlik Kampı” projesi kapsamında Şehit yakını gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde Kış Kampı yaptı.



Kampın son gününde düzenlenen programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, AK Parti Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Şehit yakını gençler ile buluştu.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın şehit yakını gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini aktardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.