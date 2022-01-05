15 Temmuz Derneği Geleneksel Gençlik Kampı

Kampın son gününde düzenlenen programda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, AK Parti Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Şehit yakını gençler ile buluştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın şehit yakını gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini aktardı.