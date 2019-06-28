15 Temmuz Etkinlikleri Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez,İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yapacaklarını kaydeden Vali Günaydın, “ Hain darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla yad ediyorum.” diye konuştu.

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” hazırlık programı toplantısı, yapılması planlanan etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.