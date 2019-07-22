Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.
15 - 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlen müsabakalara toplamda 140 sporcu katıldı.
Minik, Küçük, Genç ve Büyükler kategorilerinde sporcular 5 gün boyunca 15 Temmuz Şehitleri anısına kıyasıya mücadele etti.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.