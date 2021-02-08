15 yaşındaki Kayserili paraşütçüden büyük başarı

etabında büyük bir başarı göstererek Gençler Klasmanında 2. oldu.

Toplamda 227 pilotun başvuruda bulunduğu ve yapılan elemeler sonrasında 15-62 yaş arasında 50 sporcunun katıldığı Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Yarışması Adana Rüzgarlı Tepe Mevkii'nde düzenlendi. 23 şehirden katılımın olduğu yarışmada Yener Gençlik ve Spor Kulübü Yamaç Paraşütü Sporcusu 15 yaşındaki en genç yamaç paraşütü pilotu Mehmet Kürşad Yılmaz Kayseri temsilcilerinden biri oldu.

Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Yarışması'nda yerden 400 metre yükseklikte 1 kilometre kuş uçuşu gerçekleştiren pilotlar, Seyhan Baraj gölü kenarındaki sıfır noktasına inmeye çalıştı. Her sporcunun 6 uçuş gerçekleştirdiği ve sıfır noktasına en yakın inen pilotların dereceye girdiği yarışmada 15 yaşındaki Mehmet Kürşad Yılmaz, şampiyonada Gençler Kategorisinde 2. oldu.

5 etap halinde gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü Türkiye Hedef Yarışması'nda en fazla dereceye giren pilotlar Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.

Yarışmada THSF'nin genç sporculara olan teşvik ve desteği gözlerden kaçmadı.