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16 evin karantina altına alındığı ilçe havadan görüntülendi

Karantinaya alınan ev sayısının artış gösterdiği İncesu ilçesi havadan görüntülendi.


İncesu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun İncesu ilçesinde yaptığı çalışmalarda korona virüs testi pozitif olarak tespit edilen bir hastanın temas ettiği vatandaşların yaşadığı 16 ev karantinaya alındı. Alınan karar gereğince Saraycık Mahallesinde 7, Kızılören Mahallesinde 7 ve Bahçelievler Mahallesinde 2 ev olmak üzere 16 ev 14 gün karantinaya alındı.


Karantinada bulunan evlerin artış gösterdiği ilçe, havadan görüntülendi. Ayrıca, vatandaşların da maske takma kuralına uyduğu gözlendi.

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