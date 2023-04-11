16 yıl hapis cezası bulunan bina faresi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası ile hükümlü yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.C.B.'nin (29) Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli sahis operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C.B., cezaevine teslim edildi.