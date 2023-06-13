İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 17 araca korsan taşımacılık suçundan işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 17 araca korsan taşımacılık suçundan işlem yapıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında denetleme çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda bin 212 servis denetlenirken, eksiği ve ihlali bulunan 123 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.


Ekipler, korsan taşımacılıktan 17 araca işlem yaparken 30 aracı trafikten men etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.