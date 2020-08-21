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17 yaşındaki kurye 2 bin 100 gram uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği başarılı uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki kuryenin valizinde 2 bin 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği başarılı uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki kuryenin valizinde 2 bin 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Y.E.K.'nin (17) Ağrı'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Gece saatlerinde Kayseri-Sivas yol uygulamasında operasyon düzenleyen ekipler, yolcu otobüsündeki Y.E.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın bagajında narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 2 poşet halinde 2 bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Kurye itiraf etti, uyuşturucunun sahibi yakalandı


Öte yandan, olayla ilgili devam eden çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Y.E.K., uyuşturucu maddelerin M.K.'ya (30) ait olduğunu söylemesi üzerine şahıs ve aracı tespit edildi. M.K.'nın Ağrı'dan çıkış yaparak Sivas'ın İmranli İlçesine geldiğini ve otele yerleştiğini tespit eden ekipler, İmranlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata girerek şahsı yanındaki A.K. ile birlikte yakalattı.


Gözaltına alınan Y.E.K., M.K. ve A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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