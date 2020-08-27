İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı ve Hisarcık semtlerinde yapılacak çalışmalarda 18 bin ton asfalt ile yolların seri ve güvenli hale geleceğini söyledi.


Alt yapı çalışmasının tamamlandığını ve zemin çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmasına başlanıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hisarcık ve Kıranardı her geçen gün yeni yapıları ile gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu iki şirin bölge yaz aylarında bağ ve sayfiye alanı olarak nüfusunu adeta 4-5 katına katlıyor. Bu sebeple yollar bu bölgelerde çok önem arz ediyor." dedi.


'Zamanında verilmeyen hizmet, hizmet değildir' anlayışı ile hizmetleri hızlı ve seri bir çalışma ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Hisarcık ve Kıranardı'nda yapılan ve yapılacak çalışmalar sonucunda 18 bin ton asfalt ile bölgenin ulaşımını seri ve güvenli hale getireceklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.