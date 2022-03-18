İhlas Haber Ajansı

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18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası sona erdi.

Turnuva, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 400'ü aşkın sporcu ter döktü. İl Birinciliği için mücadele edilen turnuvada müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle düzenlenen turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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