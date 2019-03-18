18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günüde Çanakkale Parkına Ziyaret

Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi Belediye Başkanı Yunus Özer, şehit yakınları, gaziler ve öğrencilerle birlikte Yukarı Develi'de açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkını ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma günü bugünümüzü bu saate kadar çelenk koyma töreniyle ve Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizin hazırlamış olduğu asımın nesline yakışır bir şekilde hazırlamış olduğu programları icra ettik. Çocuklarımızın ortaya koyduğu programlar her birisi birbirinden değerliydi bizleri adeta 1915'lere götürdü sanki bizde atalarımızın vermiş olduğu o mücadeleyi bize canlı bir şekilde yaşattılar. Okulumuz müdürüne, öğrencilerine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu lisemize çok teşekkür ediyorum, akabinde de şehit yakınlarımız gazilerimizle birlikte Develi Belediyemizin ve İzmit Belediyemizin ortaklaşa Çanakkale anıtımızın daha küçüğünü buraya Çanakkale parkı olarak inşa ettikleri hatta çok anlamlı bir yere inşa ettiler Develi'nin atası yani Sultan Alparslan'ın komutanının Dev Ali'nin türbesinin bulunduğu Develimize hakim Erciyes Dağımıza hakim bu güzel mekana bu parkı yaptılar, geçenlerde açılışını yaptık bu parkın gerçekten harikülade mini olmasına rağmen adeta kendimizi Çanakkale'de Çanakkale anıtının orada duygusunu bizlere yaşatıyor. Bu parkın yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a, İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Başkana çok teşekkür ediyorum, bizlere gelecek nesillere çok güzel bir park inşa ettiler. Şimdi bugün çocuklarımız ile birlikte genlerimizle birlikte geldik bu parkı ziyaret ettik ayrıca şehit yakınlarımızla gazilerimiz ile birlikte çok güzel bir şekilde o ruhu yaşayarak gezdik gördük ve buradan da çok mutlu oldular şehit yakınlarımız gazilerimiz teşekkür ettiler bizde tekrar bu parkı yapan emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz, sevgilerimi sunuyorum" dedi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günümüz, tabi sabah saatlerinde başlayan etkinliğimiz güzel bir program ile devam ediyor tabi ki Çanakkale destanı eşi, emsali dünyada görülmemiş bir destan, öyle ki yokluğa karşı iman güzü ile düşmanlara karşı atalarımızın, dedelerimizin kahramanlıkları ile süslemiş olduğu bir destan işte onların o kahramanlıklarının neticesinde bizden bugün bu vatanda nefes alabiliyor, bu vatanda yaşamımızı devam ettirebiliyoruz, ruhları şad olsun. Şuanda da İzmit Belediyesi ve Develi Belediyemizin oraklaşa yapmış olduğu Çanakkale anıt parkındayız ve şehit ailelerimizle burayı gezerek bir nebze olsun orada ki o ruhu yaşatmak adına onlarla hemhal olduk ben tekrar dan aziz şehitlerimizin ruhuna minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.