18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı

Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Milletimizin kahramanlık destanı ile dolu tarihinde dünyaya damga vuran en önemli zaferlerinden biriside 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'dir. Bundan 106 yıl önce kazanılan bu zafer ‘Çanakkale Geçilmez' ilkesi ile tarihimize şanlı bir zafer olarak yazılmıştır. Rabbim bir daha bu tür sıkıntılar göstermesin. İnsanüstü bir mücadele ile elde edilen zaferler, milletimizin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Rabbim bize bir daha Kurtuluş Savaşı gibi, Çanakkale Savaşı gibi ve en son yaşadığımız 15 Temmuz gibi sıkıntılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizde birlik beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah gözyaşı kuruyanlardan, kalbi sertleşenlerden eylemesin." dedi.