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18 sporcu ödüllerini aldı

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.


2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer'in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;


Hayriye Türksoy Hançer-Kick Boks Dünya İkincisi


Fatma Maraşlı, Yunus Emre Aslan-Okçuluk Avrupa Şampiyonluğu


Muammer Şahin-Avrupa Halter Şampiyonası-Avrupa İkincisi


Zehra Kaygısız-Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü


Yusuf Yazıcı-Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü


Cihat Ulus-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi


Bahri Doğru-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi


Ramazan Barbaros-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi


Burcu Subatan-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi


Göktuğ Taşdelen-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü


Halil Sade-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü


Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü


Ömer Amaçtan- Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü


Ersin Tekal-Trabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi


Furkan Akçam-Alanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi


Mert Efe Kılıçer-Uluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi


Funda Taşkın-Alanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi

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