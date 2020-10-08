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18 yaşındaki genç kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Kayseri’de 18 yaşındaki bir genç, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Kayseri'de 18 yaşındaki bir genç, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda Çomaklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan İmam Hatip Lisesi bahçesinde arkadaşları ile vakit geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sert aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Sert hayatını kaybetti.

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